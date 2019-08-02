Окупанти стріляли по позиціях ЗСУ із гранатометів та кулеметів, поранений військовий

1 серпня підрозділи ОС дотримувалися сталого режиму припинення вогню. Натомість, ворог п'ять разів порушував заборону на використання будь-якої зброї.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - йдеться у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил:

поблизу Павлополя – з великокаліберного кулемету;

поряд Красногорівки – з великокаліберного кулемету;

околиці Водяного – зі станкового протитанкового гранатомету.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 2 рази:

неподалік Попасної – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Кримське – з великокаліберного кулемету.

“За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення.

Від початку поточної доби обстрілів позиції Об'єднаних сил не зафіксовано”, - пише штаб.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Фото: ООС