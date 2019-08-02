Окупанти стріляли по позиціях ЗСУ із гранатометів та кулеметів, поранений військовий
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
“Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - йдеться у повідомленні.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил:
поблизу Павлополя – з великокаліберного кулемету;
поряд Красногорівки – з великокаліберного кулемету;
околиці Водяного – зі станкового протитанкового гранатомету.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 2 рази:
неподалік Попасної – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї;
в районі населеного пункту Кримське – з великокаліберного кулемету.
“За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення.
Від початку поточної доби обстрілів позиції Об'єднаних сил не зафіксовано”, - пише штаб.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.
Фото: ООС