У прифронтовому Лебединському відкриють агентський пункт Пенсійного фонду

У прифронтовому селі Лебединське на Донеччині у вересні запрацює агентський пункт Пенсійного фонду, який обслуговуватиме мешканців чотирьох населених пунктів.

Про це у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Кириленко.

«У прифронтовому Лебединському у вересні запрацює агентський пункт Пенсійного фонду, де жителі Лебединського, Сопиного, Бердянського та Калинівки зможуть отримати консультації та роз’яснення щодо пенсійного забезпечення, замовити та отримати довідки з Державного реєстру застрахованих осіб про доходи та страховий стаж, здійснити попередню правову оцінку документів на призначення і перерахунок пенсії тощо», - повідомив очільник області.

Він зазначив, що цей агентський пункт буде розташований у будівлі Лебединської сільради. Зараз у приміщенні завершується ремонт, для пункту придбали меблі та обладнання.

Кириленко нагадав, що на Донеччині вже працюють 43 агентські пункти (віддалені робочі місця, створені поза межами приміщень Пенсійного фонду) та 134 віртуальних робочих місць у всіх територіальних громадах (там послуги надаються засобами скайп-зв’язку).

За інформацією начальника Головного управління ПФУ в Донецькій області Наталії Рад, протягом півріччя за допомогою цієї системи було надано 7600 консультацій і роз’яснень щодо пенсійного забезпечення та змін у законодавстві.

Сім агентських пунктів Пенсійного фонду діють на лінії зіткнення: у Світлодарську, Миронівському, Верхньоторецькому, Новгородському, Чермалику, Новотроїцькому, Гранітному. Через них надали понад 4,5 тис. консультаційних послуг.

«Відкриття агентських пунктів і дистанційні форми обслуговування дають можливість максимально наблизити пенсійні послуги до людей та зменшити потік звернень до управлінь ПФ», - підкреслив Кириленко.

Він констатував, що загалом у Донецькій області на лінії зіткнення розташовані 84 населені пункти. Потреба на виплату пенсій 66,8 тис особам, які проживають на лінії зіткнення, становить 324,3 млн грн. Виплата пенсій здійснюється своєчасно і в повному обсязі через 39 поштових відділень та 26 відділень банківських установ.

На обліку в управліннях Пенсійного фонду області перебуваю 1222,7 тисяч пенсіонерів, з них 514,8 тисяч - внутрішньо переміщені особи (42% від загальної чисельності).