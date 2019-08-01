У Красногорівці відзначили п'яту річницю визволення міста від окупантів РФ

У Красногорівці на Донеччині під час урочистого відзначення 5-ої річницю визволення міста від російських окупантів та їхніх найманців вулицями міста пронесли 10-метровий синьо-жовтий прапор.

Про це у четвер, 1 серпня, повідомляє військово-цивільна адміністрації міста Красногорівка.

«У місті Красногорівка урочисто відзначили п'яту річницю визволення від незаконних збройних формувань. 1 серпня 2014 року після наступальної операції Збройних сил України та добровольців над містом знову замайорів синьо-жовтий прапор», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що очолювали колону військовослужбовці 20 ОБМР з прапором бригади.

Урочиста хода, якою розпочався захід - це пам'ять про загиблих і шана живим, які стали на захист держави, підкреслили у ВЦА.

Присутніх на урочистому заході привітали директор департаменту з питань цивільного захисту мобілізаційної та оборонної роботи Донецької облдержадміністрації Ігор Бойко, в. о. голови Мар'їнської райдержадміністрації Тетяна Збицька, представник ОТУ «Схід» полковник Аркадій Степаненко, керівник ВЦА міста Красногорівка полковник Юрій Малашко, представник 20-го окремого мотопіхотного батальйону.

У Красногорівці відзначили п'яту річницю визволення міста від російських окупантів / Фото: Військово-цивільна адміністрація м. Красногорівка

Учасники заходу хвилиною мовчання вшанували пам'ять всіх загиблих під час бойових дій на сході України.

Працівники культури міста привітали присутніх концертною святковою програмою.