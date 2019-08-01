Окупанти обстріляли позиції ЗСУ під Кримським і Попасною

Російсько-окупаційні війська у четвер, 1 серпня, чотири рази обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Один український військовослужбовець отримав поранення.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Ворог чотири рази порушив заборону на використання будь-якої зброї. Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Павлополя з напрямку Українського – великокаліберним кулеметом; поряд Красногорівки з напрямку Трудівського – великокаліберним кулеметом.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні двічі: неподалік Попасної з напрямку Молодіжного – автоматичним гранатометом та стрілецькою зброєю; околиці Кримського з напрямку Пришиба – великокаліберним кулеметом.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення.