Наступний оборонний бюджет планують на рівні 4,8% ВВП

На потреби ЗСУ у 2020 році необхідно виділити з державного бюджету 218 млрд 700 млн грн, що становить 4,8% від прогнозованого ВВП.

Про це під час брифінгу заявив начальник управління соціальних виплат департаменту фінансів Міноборони Вячеслав Салахов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Міністерством оборони на 2020 рік заявлена загальна потреба в коштах у сумі 218 млрд 700 млн грн. Це складає 4,8% від прогнозованого ВВП”, - зазначив Салахов.

За його словами, серед пріоритетних видатків на 2020 рік є забезпечення повного і своєчасного соціального захисту військовослужбовців, оснащення ЗСУ більш сучасними зразками озброєння та військової техніки та матеріально-технічне забезпечення військ, в першу чергу Об'єднаний сил.

Відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу щодо суттєвого збільшення оборонного бюджету, начальник управління підкреслив, що міністерство дійсно запросило значно більше коштів на армію. “Ми майже вдвічі більшу суму запросили на наступний рік”, - наголосив Салахов.

Водночас він підкреслив, що озвучені міністерством потреби ще мають бути підтримані на рівні керівництва держави. Також Салахов нагадав, що відповідно до Бюджетного кодексу повинно відбутись засідання РНБО, де розглядатиметься військова складова у рамках Держбюджету, і згідно з ухваленими рішеннями буде здійснено розподіл коштів.

Також він повідомив, що 55% видатків планується витратити на грошове забезпечення військових, 23% - на озброєння та військову техніку, 5% - на інфраструктуру і 17% - експлуатаційні витрати.