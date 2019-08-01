Окупанти вночі перекидають бойові машини до лінії зіткнення - розвідка

Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати вимоги щодо відведення важкого озброєння від лінії зіткнення та розміщують його у порушення Мінських домовленостей.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, незважаючи на декларативні заяви керівництва російських окупаційних адміністрацій щодо дотримання Мінських домовленостей, противник продовжує порушувати вимоги щодо відведення озброєння від лінії зіткнення. На окремих напрямках у районах, заборонених для розміщення важкої техніки та озброєння, під виглядом проведення навчань продовжують перебувати 122-мм самохідні артилерійські установки "Гвоздика", 122-мм гаубиці Д-30 та 122-мм реактивні системи залпового вогню "Град" з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ", - повідомив Праута.

За словами речника, у нічний час противник приховано переміщує бойові броньовані машини до лінії зіткнення на відстань вогневого ураження позицій підрозділів Об’єднаних сил. Крім того, у з’єднаннях і частинах російсько-окупаційних військ проводяться інтенсивні заходи підготовки корегувальників артилерійського вогню.