Військовим об’єктам на Луганщині повернули світло

Військові об’єкти в Луганській області знову підключені до електричних мереж.

Про це повідомляє пресслужба ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» на своїй сторінці у Facebook.

«Отримано гарантійного листа щодо повернення боргу до 9 серпня 2019 року», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, енергетики вчора знеструмили 9 військових об’єктів у м. Щастя і погрожували відключити ще кілька об’єктів у населених пунктах Луганщини, в тому числі поблизу лінії розмежування. За даними компанії, борг військових складає близько 6 млн грн.