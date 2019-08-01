Міноборони обіцяє погасити борги перед енергетиками Луганщини

Міноборони на початку серпня погасить заборгованість в обсязі 4,2 млн грн перед ТОВ «ЕНЕРА СХІД» за електроенергію, спожиту військовослужбовцями ЗСУ в Луганській області.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

“Забезпечення електричною енергією військових підрозділів Збройних Сил України, які дислоковані на території Луганської області, здійснюється на підставі укладених договорів ТОВ «ЕНЕРА СХІД». На цей час поточна заборгованість військових частин Збройних Сил України перед ТОВ «ЕНЕРА СХІД» складає 4,2 млн грн, яка буде погашено відповідно помісячного розпису асигнувань на початку серпня в повному обсязі”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, під час спільної наради з керівництвом ТОВ «ЕНЕРА СХІД» була досягнута домовленість щодо порядку погашення поточної заборгованості та недопущення відключень військових частин Збройних Сил України.

У коментарі Укрінформу речник Міноборони Олександр Мотузяник зазначив, що існує чіткий помісячний розподіл коштів, які Міноборони відшкодовує за спожиту електроенергію.

“Для нас (Міноборони — ред.) сплата за електроенергію для військових частин, які дислоковані в районі проведення операції Об'єднаних сил є пріоритетним, оскільки військовослужбовці повинні бути забезпечені усім необхідним, у тому числі й електроенергією”, - підкреслив речник.

Як повідомлялось, ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» (зараз ТОВ «ЕНЕРА СХІД» - ред.) повідомило про можливі відключення військових об'єктів в Луганській області у зв'язку з заборгованістю за спожиту електроенергію.

Наразі на своїй Facebook-сторінці енергетики повідомили, що отримали гарантійного листа від Міноборони щодо повернення заборгованості до 9 серпня 2019 року.