У пунктах пропуску на лінії розмежування у очікують 145 авто

У контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил перебуває 145 автомобілів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Сьогодні зранку на в'їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 20/40; "Мар’їнка" – 0/45; "Новотроїцьке" – 25/0; "Гнутове" – 10/5", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що впродовж минулої доби КПВВ перетнули 34,8 тисячі осіб та 4,2 тисячі транспортних засобів, додали у відомстві.

Як повідомлялося, учора у зв’язку з вибухонебезпечною ситуацією припинявся рух через лінію розмежування в КПВВ "Гнутове". Сьогодні всі КПВВ розпочали роботу вчасно та працюють у штатному режимі.

Фото: ДПСУ