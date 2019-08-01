ОБСЄ за добу зафіксувала на Донбасі 34 вибухи

ОБСЄ за добу зафіксувала на Донбасі 34 вибухи

Звіт
Укрінформ
Спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували минулої доби вісім вибухів у Донецькій області та 26 - у Луганській.

Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на основі інформації, що надійшла станом на 30 липня.

"У Донецькій області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (зафіксувавши, зокрема, вісім вибухів супроти 23 відповідно)", - йдеться у звіті.

Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південь і південний захід від Донецької фільтрувальної станції (15 км на північ від Донецька) та на північний схід від Світлодарська (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька).

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"У Луганській області СММ зафіксувала порушення режиму припинення вогню, зокрема 26 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (жодного порушення)", - повідомили в місії. Більшість порушень зафіксовано в районах на схід від н. п. Дмитрівка (підконтрольний урядові, 43 км на північ від Луганська). За оцінкою спостерігачів, вони були пов’язані з “проведенням навчань з бойовою стрільбою за межами зони безпеки", а також у районах на північ і схід від Попасної (підконтрольна урядові, 69 км на захід від Луганська).

У звіті також зазначається, що  30 липня в межах ділянки розведення члени патруля місії бачили, як білий броньований автомобіль ДСНС України проїжджав через КПВВ на північ від мосту біля Станиці Луганської в напрямку ділянки розведення.

На самій ділянці розведення спостерігачі знову бачили сімох бойовиків з нарукавними пов’язками з написами "СЦКК".

Фото: ОБСЄ

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