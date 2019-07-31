Окупанти залишили без води більше трьох тисяч жителів Попасної
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Укрінформ
На Луганщині внаслідок обстрілу бойовиків пошкоджено водопровід.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Луганської області.
«Сьогодні до Попаснянського відділу поліції надійшло повідомлення 38-річної місцевої мешканки про те, що в районі вулиці Кім, імовірно внаслідок обстрілу, було пошкоджено водопровід. Без водопостачання залишились 3312 абонентів», - йдеться у повідомленні.
При виїзді на місце події поліцейські виявили яму, яка за ознаками схожа на вирву від вибуху снаряда.
На місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи Попаснянського відділу поліції. По завершенні огляду ремонтні бригади приступлять до робіт з відновлення водопостачання.