Окупанти залишили без води більше трьох тисяч жителів Попасної

На Луганщині внаслідок обстрілу бойовиків пошкоджено водопровід.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Луганської області.

«Сьогодні до Попаснянського відділу поліції надійшло повідомлення 38-річної місцевої мешканки про те, що в районі вулиці Кім, імовірно внаслідок обстрілу, було пошкоджено водопровід. Без водопостачання залишились 3312 абонентів», - йдеться у повідомленні.

При виїзді на місце події поліцейські виявили яму, яка за ознаками схожа на вирву від вибуху снаряда.

На місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи Попаснянського відділу поліції. По завершенні огляду ремонтні бригади приступлять до робіт з відновлення водопостачання.