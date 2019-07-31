ОБСЄ зафіксувала військовий вертоліт РФ над пунктом пропуску "Донецьк"

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували 29 липня проліт російського військового вертольота Мі-8 над прикордонним пунктом пропуску "Донецьк" на кордоні з Україною.

Про це повідомляється у звіті Спостережної місії в російських пунктах пропуску (ПП) "Гуково" і "Донецьк" у Ростовській області на кордоні з Україною, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"29 липня о 12:50 команда спостерігачів на прикордонному пункті пропуску "Донецьк" помітила військовий вертоліт Мі-8, який пролітав над пунктом пропуску "Донецьк" у повітряному просторі Російської Федерації. Вертоліт прилетів із півночі і продовжував політ у південному напрямку", - йдеться у звіті.

Згідно з ним, протягом тижня зафіксовано 12 844 перетинів кордону на цих двох пунктах пропуску на російсько-українському кордоні, на яких Росія дозволила перебування міжнародних спостерігачів (наразі чисельність місії – 21 особа). Зокрема, кордон у цих пунктах перетнули 945 вантажівок, включаючи 65 автоцистерн із пальним. Крім того, протягом тижня було чутно проходження 31 потяга через залізничну колію неподалік пункту пропуску: 19 в РФ і 12 - в Україну.

У звіті також повідомляється, що 24 липня з української сторони (ОРДО) прибув автомобіль ритуального сервісу з російськими номерними знаками та написом "Ритуальный кортеж Плутон”, проїхавши в бік РФ.