Гранатомети, міни, набої: на Луганщині вилучили схрон боєприпасів

Правоохоронці виявили на території покинутого домоволодіння у Новоайдарському районі великий арсенал зі зброєю.

Про це у Facebook написав перший заступник голови Нацполіції - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін, виклавши фото вилученого.

"Поліція Луганщини, так між іншим, вилучила цілий склад боєприпасів", - зазначив Аброськін та оприлюднив фото з великою кількістю гранатометів, мін та гранат.

Поліція Луганщини вилучила склад боєприпасів/ Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

У пресцентрі СБ України наголосили, що "під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці вилучили зі схрону 16 мінометних мін ОФ-36 калібру 120 мм, що заборонені Мінськими угодами, 11 ручних протитанкових гранатометів РПГ-22, 3 ручних кумулятивних гранати РКГ-37, 66 гранат ВОГ-17 до автоматичного гранатомета, протипіхотну направлену міну МОН-50, 44 гранати Ф-1 та РГД-5, 12 ящиків з набоями різного калібру, заряди до мін, підривачі та саморобні вибухові пристрої”.

Зазначається, що за попередньою інформацію, схрон був облаштований учасниками незаконних збройних формувань для вчинення терористичних актів на підконтрольній українській владі території.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи.

Заходи з вилучення військових засобів ураження здійснювалися спільно з Нацполіцією Луганської області під процесуальним керівництвом прокуратури.