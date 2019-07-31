Львівський бронетанковий завод сформував роту для відправлення на Донбас
Машини, готові вирушити в зону бойових дій, продемонстрували журналістам, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Танки Т-64, пожежні танки ГБ-54, які вперше замовило підприємству Міністерство оборони, модернізовані Т-74 і БМ-1 чекають своєї відправлення на фронт. Бойові машини оснащені модернізованою системою управління вогнем, тепловізійними прицілами та іншими сучасними приладами, а також новими гусеничними стрічками та двигунами, радіостанціями, танковою навігаційною апаратурою. Решту вузлів і агрегатів капітально відремонтовано.
Як зазначив директор заводу Віктор Андрощук, протягом місяця на заводі ремонтують по сім машин.
Це вже другий етап відправлення у війська техніки, відремонтованої у II кварталі: вісім одиниць Т-64, два Т-72, три пожежні танки БМ-54 і дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини.
Модернізація одного з танків обходиться в 10 мільйонів гривень. Кошти підприємство отримує за двома контрактами з Міністерством оборони.
За словами Андрощука, у 2019 році підприємство має відремонтувати близько 70 одиниць техніки, з яких половину вже відправлено танкістам.
Фото: RFE/RL