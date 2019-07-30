Кучма і Тейлор вважають безпеку і звільнення в'язнів першочерговими для "Мінська"

Виконання безпекового блоку та звільнення утримуваних осіб є першочерговими питаннями у процесі реалізації Мінських угод.

Про це йшлося на зустрічі представника України у Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми і тимчасового повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора, повідомила у Facebook прессекретарка Кучми Дарка Оліфер.

"Леонід Кучма прийняв тимчасового повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора. У розмові обговорили перебіг виконання Мінських угод та низку питань співпраці між Україною та США. Зокрема, йшлося про першочерговість виконання безпекового блоку Мінських домовленостей та звільнення утримуваних осіб", - написала Оліфер.

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Вона поінформувала, що Кучма висловив вдячність Сполученим Штатам Америки за всебічну підтримку України, а Тейлор запевнив у подальшій готовності США системно працювати задля того, аби Україна досягла успіху.

Сторони домовилися про постійну підтримку контактів у майбутньому, зазначила Оліфер.