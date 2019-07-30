Окупанти порушили “тишу” у районі Луганського

Від початку доби 30 липня російсько-окупаційні війська 1 раз порушили «режим тиші».

Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

"З 00.25 ворог вів прицільний обстріл позицій Об’єднаних сил в районі смт. Луганське, застосовуючи гранатомети різних систем. Вогонь вівся протягом 20 хвилин з напрямку від окупованого села Нижнє Лозове. За наявною інформацією, втрат внаслідок ворожих обстрілів немає", - сказав він.

Гуцуляк наголосив, що підрозділи Об’єднаних сил неухильно дотримуються «режиму тиші».