Окупанти порушили “тишу” у районі Луганського

Окупанти порушили “тишу” у районі Луганського

Укрінформ
Від початку доби 30 липня російсько-окупаційні війська 1 раз порушили «режим тиші».

Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

"З 00.25 ворог вів прицільний обстріл позицій Об’єднаних сил в районі смт. Луганське, застосовуючи гранатомети різних систем. Вогонь вівся протягом 20 хвилин з напрямку від окупованого села Нижнє Лозове. За наявною інформацією, втрат внаслідок ворожих обстрілів немає", - сказав він.

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Гуцуляк наголосив, що підрозділи Об’єднаних сил неухильно дотримуються «режиму тиші».

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