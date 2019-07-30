У пунктах пропуску на лінії розмежування очікують 200 авто
Укрінформ
У контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил перебуває 200 автомобілів.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
"Сьогодні зранку на в'їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 30/40; "Мар’їнка" – 0/60; "Новотроїцьке" – 10/40; "Гнутове" – 10/10", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що упродовж минулої доби КПВВ перетнули 37,7 тисячі осіб та 4,4 тисячі транспортних засобів.
Фото: ДПСУ