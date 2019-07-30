З початку доби окупанти один раз порушили “тишу”, втрат немає
Про це уповідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил.
"29 липня Збройні сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню. Водночас, збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню. З них 1 раз – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – міномета калібру 82 мм. Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з реактивного піхотного вогнемета та великокаліберного кулемета", - йдеться у повідомленні.
Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти 3 рази обстріляли позиції Об'єднаних сил: поблизу Кам'янки – з реактивного піхотного вогнемета; в районі населеного пункту Гнутове – з міномета калібру 82 мм; неподалік Водяного – з великокаліберного кулемета.
"В результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника, один військовослужбовець отримав поранення", - наголосили у штабі ООС.
Від початку поточної доби, 30 липня, російські військові формування один раз обстріляли позиції Об'єднаних сил: в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Луганського вони відкривали вогонь з гранатометів різних систем.
Об'єднані сили надійно контролюють ситуацію на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.
Фото: ООС