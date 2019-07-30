З початку доби окупанти один раз порушили “тишу”, втрат немає

У зоні бойових дій на Донбасі 29 липня бойовики тричі порушили режим припинення вогню, зокрема один раз — із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї — міномету калібру 82 мм.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил.

"29 липня Збройні сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню. Водночас, збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню. З них 1 раз – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – міномета калібру 82 мм. Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з реактивного піхотного вогнемета та великокаліберного кулемета", - йдеться у повідомленні.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти 3 рази обстріляли позиції Об'єднаних сил: поблизу Кам'янки – з реактивного піхотного вогнемета; в районі населеного пункту Гнутове – з міномета калібру 82 мм; неподалік Водяного – з великокаліберного кулемета.

"В результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника, один військовослужбовець отримав поранення", - наголосили у штабі ООС.

Від початку поточної доби, 30 липня, російські військові формування один раз обстріляли позиції Об'єднаних сил: в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Луганського вони відкривали вогонь з гранатометів різних систем.

Об'єднані сили надійно контролюють ситуацію на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Фото: ООС