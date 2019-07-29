З початку доби на Донбасі утримується "хлібне перемир’я"

З початку доби режим припинення вогню у зоні проведення операції Об'єднаних сил утримується.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

"Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано. Втрат з української сторони не зафіксовано", - йдеться у вечірньому зведенні.

Як повідомлялося, напередодні, 28 липня, збройні формування РФ та її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї та обстріляли КПВВ "Мар'їнка" з великокаліберного кулемета. Обстрілів бойових позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.