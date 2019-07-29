Окупаційні війська РФ облаштовують приховані вогневі позиції у "сірій зоні"

Російські окупаційні війська обладнують приховані вогневі позиції протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів із заглибленням у "сіру зону".

Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Максим Праута.

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російсько-окупаційні війська демонструють дотримання домовленостей щодо припинення вогню протягом світлої пори доби та під час роботи представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. Водночас противником здійснюється обладнання прихованих вогневих позицій протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів із заглибленням у т.зв. "сіру зону" та сполученням з основними позиціями підземними проходами", - сказав речник.

Він додав, що контроль за наявністю необлікованих зброї та боєприпасів у підрозділах російсько-окупаційних військ здійснюють співробітники ФСБ РФ під виглядом представників т.зв. "міністерств державної безпеки республік".