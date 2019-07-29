У пунктах пропуску на Донбасі очікують 215 авто
Укрінформ
У контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил перебуває 215 автомобілів.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
«Сьогодні зранку на в'їзд та виїзд знаходилась така кількість транспортних засобів: «Майорське» – 30/45; «Мар’їнка» – 0/50; «Новотроїцьке» – 20/50; «Гнутове» – 10/10», - йдеться у повідомленні.
Упродовж минулої доби через КПВВ прослідувало 36,3 тисячі осіб та 4,6 тисячі транспортних засобів, додали у відомстві.
Фото: ДПСУ