Окупанти обстріляли з кулемета пропускний пункт “Мар’їнка”, втрат немає
Укрінформ
28 липня Збройні Сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
“Збройні формування РФ та її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї. Противник здійснив обстріл КПВВ "Мар'їнка" з великокаліберного кулемета”, - йдеться у повідомленні.
Обстрілів бойових позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.
Втрат з української сторони не зафіксовано.
Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.
Фото: ООС