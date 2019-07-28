Окупанти один раз за день порушили “хлібне перемир’я"

Російсько-окупаційні війська 28 липня один раз порушили режим припинення вогню, обстрілявши з великокаліберного кулемета КПВВ "Мар'їнка".

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.

"Від початку поточної доби збройні формування РФ та її найманці один раз порушили режим припинення вогню. Зокрема, противник здійснив обстріл КПВВ "Мар'їнка" з великокаліберного кулемета. Окрім цього, обстрілів бойових позицій Об'єднаних сил не зафіксовано. Втрат з української сторони не зафіксовано", - зазначається у повідомленні.