У зоні ООС пройшли масштабні навчання із танками, бойовими літаками й вертольотами

В Об'єднаних силах відбулося масштабне тренування органів військового управління з практичним залученням військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ОС.

"Три дні поспіль у районі проведення операції Об'єднаних сил відбувалось тренування з органами військового управління та підрозділами бойових бригад", - зазначається у повідомленні.

Як інформують у штабі, тренування відбувалось у кілька етапів. Насамперед керівництво та офіцери штабів відпрацьовували дії із планування та прийняття рішень в умовах різкої зміни військової обстановки в районах відповідальності.

Особовий склад підрозділів, залучених до навчання, практично виконував прийняті в процесі роботи штабів рішення. До навчань залучались, як сухопутні, так й авіаційні складові підрозділів ООС.

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Зокрема, за одним із сценаріїв, військовослужбовці танкових підрозділів Об'єднаних сил, що перебувають у спеціальних районах відведення відповідно до рішень ТКГ у Мінську, відпрацьовували здійснення маршу на одному з полігонів Донеччини. Крім того, танкісти здійснювали переправу через водну перешкоду по поромній переправі. А навести цю переправу за лічені хвилини – це було вже завдання для підрозділів оперативного забезпечення Об'єднаних сил.

Для того, щоб замаскувати переміщення техніки через водну перешкоду від умовного противника, завдання із постановки аерозольного маскування виконав спеціалізований підрозділ РХБ захисту. Пілоти вертольотів Армійської авіації, які залучались до тренувань, відпрацьовували дії під час польоту двійками у простих та складних метеоумовах.

Масштабні навчання із танками, бойовими літаками й вертольотами / Фото: OOC

Були завдання і для екіпажів бойових літаків Повітряних сил. Зокрема, фронтові винищувачі МіГ-29 виконували завдання із прикриття повітряного простору під час здійснення понтонної переправи танкового підрозділу. А екіпажі штурмовиків Су-25 відпрацьовували імітацію нанесення удару по противнику, забезпечивши тим самим безперешкодне розгортання у бойові порядки танкового підрозділу.