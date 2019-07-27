Окупанти обстріляли позиції ВСУ поблизу Кримського, поранений боєць
Укрінформ
Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська здійснили один обстріл позицій ЗСУ на лінії зіткнення.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
“Обстріл стався на Луганському напрямку. Після 4-ї ранку окупанти з боку населеного пункту Сокільники обстріляли обладнані поблизу Кримського позиції підрозділів Об’єднаних сил з автоматичного гранатомета”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок обстрілу український військовослужбовець зазнав поранення. Його доставлено до військового мобільного госпіталю, стан здоров’я українського захисника задовільний.
Ситуація на лінії зіткнення перебуває під надійним контролем підрозділів Об’єднаних сил.