СБУ перекрила канал нелегальних пасажирських перевезень в "ЛНР"

Служба безпеки України блокувала механізм незаконних пасажирських перевезень до тимчасово окупованих районів Луганської області.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

"У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що мешканці з тимчасово окупованих районів Луганщини організували нелегальні автобусні рейси з Одеси. Транспортний маршрут пролягав через територію РФ до тимчасово окупованої території Луганської області. Перетин державного кордону здійснювався у тимчасово непідконтрольних українській владі пунктах пропуску", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до протиправної діяльності було залучено двох жителів Харкова як “диспетчерів” автобусних рейсів.

У помешканнях фігурантів провадження правоохоронці виявили документацію та інші речові докази, які підтверджують протиправну діяльність.

Двом зловмисникам оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України), та рішенням суду обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконної діяльності.