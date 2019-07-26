Волкер із американською делегацією приїхав у зону ООС

Волкер із американською делегацією приїхав у зону ООС

Фото
Укрінформ
Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів з питань України Курт Волкер та делегація США відвідали зону проведення операції Об’єднаних сил, у тому числі КПВВ “Станиця Луганська”.

Про це повідомляється на сторінці ООС у Facebook.

“26 липня, делегація США на чолі з спеціальним представником Державного департаменту Сполучених Штатів з питань України Куртом Волкером відвідала район проведення операції Об'єднаних сил. Під час візиту пан Волкер та тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор зустрівся з Командувачем Об'єднаних сил генерал-лейтенантом Олександром Сирським”, - ідеться в повідомленні.

Читайте також: Зеленський обговорив із Волкером ситуацію на Донбасі

Також делегація США відвідала КПВВ "Станиця Луганська" та поспілкувалася з місцевими мешканцями.

Як повідомлялося, спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер прибув до Києва 25 липня. У п’ятницю відбулася його зустріч із президентом Володимиром Зеленським, на якій було обговорено ситуацію на Донбасі.

Фото: пресцентр ООС

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-