Волкер із американською делегацією приїхав у зону ООС

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів з питань України Курт Волкер та делегація США відвідали зону проведення операції Об’єднаних сил, у тому числі КПВВ “Станиця Луганська”.

Про це повідомляється на сторінці ООС у Facebook.

“26 липня, делегація США на чолі з спеціальним представником Державного департаменту Сполучених Штатів з питань України Куртом Волкером відвідала район проведення операції Об'єднаних сил. Під час візиту пан Волкер та тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор зустрівся з Командувачем Об'єднаних сил генерал-лейтенантом Олександром Сирським”, - ідеться в повідомленні.

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Також делегація США відвідала КПВВ "Станиця Луганська" та поспілкувалася з місцевими мешканцями.