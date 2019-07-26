Автомати, прилади нічного бачення та інше: яку зброю виробляє Україна

Україна здійснює серійне виробництво спеціальної стрілецької зброї, цифрових тепловізійних прицілів, монокулярів і бінокулярів, а також приладів нічного бачення.

Про це повідомив т.в.о. директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони полковник Андрій М’ясников, зазначається на сторінці Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.

“На сьогодні в Україні серійно виготовляють спеціальні автомати «Вулкан» калібру 5,45 та 7,62 мм, 7,62- мм снайперські гвинтівки UAR-10 та UBR-008, цифрові тепловізійні приціли, монокуляри та бінокуляри Archer різних типів, а також прилади нічного бачення Archer NVGA-15 та NVMA-14”, - сказав він.

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М’ясников уточнив, що ці зразки виготовляють на вітчизняних підприємствах ТОВ «ІнтерПроІнвест», ТОВ «Укроп», ТОВ «ТермалВіжнТекнолоджіс» Сухопутних військ ЗСУ.

За словами офіцера, зазначене озброєння планово закуповують та поставляють у війська.

Фото: Армія Inform