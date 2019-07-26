Окупанти запустили фейки про закриття КПВВ у Станиці
Про це повідомляє пресслужба Станично-Луганської районної державної адміністрації.
«Окупаційна влада розповсюджує плітки про те, що в найближчі дні буде закрито міст у Станиці Луганській і як наслідок закриття КПВВ на невизначений термін. На жаль, це викликало великий ажіотаж серед громадян, які перетинають КПВВ, та створило величезні черги з обох сторін КПВВ», - йдеться у повідомленні.
Районна адміністрація офіційно заявляє, що на даний час проведено лише огляд зруйнованого мосту фахівцями. Далі - проєктування, інженерні роботи і лише потім буде прийматися рішення щодо початку та термінів проведення робіт, а також чи буде зупинятись робота КПВВ під час проведення робіт.
Наразі КПВВ продовжує працювати у штатному режимі.
«Про всі зміни будемо сповіщати через офіційний сайт РДА, нашу сторінку в Фейсбуці, а також через інформаційні стенди», - запевнили у райдержадміністрації.
Фото: Facebook Станично-Луганської районної державної адміністрації