Окупанти запустили фейки про закриття КПВВ у Станиці

Чутки про закриття КПВВ в Станиці Луганській, які розповсюджують російські окупанти серед населення на непідконтрольній Україні території Луганщини, спричинили паніку.

Про це повідомляє пресслужба Станично-Луганської районної державної адміністрації.

«Окупаційна влада розповсюджує плітки про те, що в найближчі дні буде закрито міст у Станиці Луганській і як наслідок закриття КПВВ на невизначений термін. На жаль, це викликало великий ажіотаж серед громадян, які перетинають КПВВ, та створило величезні черги з обох сторін КПВВ», - йдеться у повідомленні.

Районна адміністрація офіційно заявляє, що на даний час проведено лише огляд зруйнованого мосту фахівцями. Далі - проєктування, інженерні роботи і лише потім буде прийматися рішення щодо початку та термінів проведення робіт, а також чи буде зупинятись робота КПВВ під час проведення робіт.

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Наразі КПВВ продовжує працювати у штатному режимі.

«Про всі зміни будемо сповіщати через офіційний сайт РДА, нашу сторінку в Фейсбуці, а також через інформаційні стенди», - запевнили у райдержадміністрації.

Фото: Facebook Станично-Луганської районної державної адміністрації