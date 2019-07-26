Злочини екіпажу російського СКР “Сметливий”: від окупації Криму до провокацій у Чорному морі

Факти участі російських моряків в агресії проти України, сучасні приклади російських провокацій у Чорному морі

Волонтери міжнародної спільноти InformNapalm дослідили участь російських моряків 11-ї бригади протичовнових кораблів, зокрема сторожового корабля (СКР) Чорноморського флоту РФ “Сметливий”, в агресії проти України та навели сучасні приклади російських провокацій у Чорному морі. Проведена ідентифікація військовослужбовців, нагороджених за окупацію Криму і які продовжують брати участь у злочинних діях РФ на окупованому півострові.

Наводимо повністю розслідування InformNapalm.

РОСІЙСЬКІ ПРОВОКАЦІЇ НА SEA BREEZE-2019

Приводом для публікації цього дослідження стала інформація про чергові провокаційні дії екіпажу СКР “Сметливий”. Так, на початку липня 2019 р. стартували міжнародні навчання Sea Breeze-2019, у яких брали участь 20 країн світу (19 країн НАТО + Україна). Під час навчань російський корабель Чорноморського флоту РФ “Сметливий” вдався до провокацій: зайшов у закритий район, де проводилися стрільби корабельної артилерії, провокуючи тим самим небезпечну ситуацію. Як повідомив ресурс MIL.IN.UA, згодом росіяни назвали цю подію вигадкою. РФ вкотре використала свою тактику “їхтамнєт”, заперечуючи очевидні речі.

В інтерв’ю виданню “Апостроф” Гаррі Табах, капітан 1-го рангу ВМС США у відставці, екс-представник НАТО в Росії, сказав, коментуючи провокативні дії Росії:

- Це така агонія, безпорадність, імпотенція… А що ще вони можуть зробити? Дай Бог, щоб вони це зробили і у них нічого не потонуло і не згоріло традиційно, і не загинули їхні ж військовослужбовці. От і все. Вийшли і дивляться, спостерігають… Ну намагаються заважати. Коли я служив, коли наш авіаносець чи авіаносна група виходить в море і літаки починають злітати з палуби, з радянського літака злітав вертоліт “Гормон” і він просто висів над нашою злітною смугою. Авіаносця немає, авіаносної групи немає. Що можуть зробити? Тільки помішати, щоб літак не злетів. Ми не злітали, поки в нього не закінчувалося пальне і він відлітав, потім ми відновлювали наші польоти. Не можуть нічого зробити. Не можуть таку авіаносну групу створити… що можуть зробити – помішати і все. От вони заважають, але вони не розуміють, що цим вони нас ще більше тренують.

Втім, брехати та вчиняти провокації це звична річ для СКР “Сметливий”. Так, у грудні 2015 року СКР “Сметливий” нібито обстріляв турецьке судно, яке нібито йшло на таран. МО РФ терміново викликало на розмову військового аташе при Посольстві Туреччини в РФ. Проте, як заявив капітан турецького судна, він не чув пострілів і до російського корабля не наближався. Розгадка цієї ситуації вочевидь криється в події, що сталася за кілька тижнів до цього, 24 листопада 2015 року, – турки збили російський військовий літак, який порушив повітряний простір країни. Щоб нівелювати в очах своїх громадян цей ганебний для РФ випадок, росіяни почали вдаватися до таких дій.

Російський сторожовий корабель (СКР) “Сметливий” на момент нападу Росії на Україну в лютому 2014 року входив до складу 11-ї бригади протичовнових кораблів (в/ч 42948, дислокація – тимчасово окупований Крим, Севастополь). У грудні 2014 року на базі 11 БрПЧК було відроджено 30-ту дивізію надводних кораблів (до 1995 року мала назву 30-та дивізія протичовнових кораблів).

Про участь 11 Бр ПЧК в операції захоплення Криму ми вже писали. У статті “Матроси 11-ї бригади протичовнових кораблів ЧФ РФ нагороджені медалями за окупацію Криму” було опубліковано докази участі у воєнному злочині російських моряків, які служили на великому протичовновому кораблі “Керч”. Сьогодні називаємо кілька імен російських воєнних злочинців з корабля “Сметливий” (рос. – “Сметливый”, бортовий номер 810 до 2015 року, з 2015 року бортовий номер 870).

Костянтин Бушмельов

Бушмельов Костянтин Євгенійович (рос. – Бушмелёв Константин Евгеньевич), 08.06.1993 р. н., смт Афіпський, Северський район Краснодарського краю РФ.

Освіта: закінчив у 2013 році Кубанський державний технологічний університет, вивчав геодезію. Призваний на військову службу в липні 2013 року. Служив на сторожовому кораблі “Сметливий“, про що свідчать фотографії, коментарі та відео на його сторінці:

Фотографія оголошення на кораблі: “Товариші! До виходу сторожового корабля “Сметливий” для виконання завдань бойової служби залишилося 10 днів”

Коментар Бушмельова до фотографії: “Ржавий дракон” тепер майже не ржавий) Перед заходом в Афіни фарбували цілими днями. Порт Пірей”

Коментар Бушмельова до фотографії: “Минуть тижні й роки, та буду пам’ятати я завжди”

Бушмельов зняв, змонтував та опублікував на своїй сторінці відео, зроблене під час походу корабля “Сметливий” на бойове чергування в Середземне море.

Скріншот відео в профілі “ВК” Бушмельова

Цей похід тривав з 12.09.2013 по 08.02.2014 р., після чого корабель повернувся в Севастополь. В альбомі Бушмельова є фото корабля з підписом: “7 лютого 2014, протока Босфор, повертаємося в Севастополь”:

За участь в операції захоплення Криму К. Бушмельова нагородили медаллю. Він опублікував фото нагородного посвідчення:

Далі фото, на якому він позує з медаллю на грудях:

Після демобілізації К. Бушмельов працював у Північно-Кавказькому аерогеодезичному підприємстві Експедиція № 205 .

На роботі та під час відпочинку часто фотографується в кашкеті, на якому напис “ВМФ Росії, СКР “Сметливий”.

Восени 2015 року підприємство, на якому працює Бушмельов, проводило геологічні дослідження в Криму. Бушмельов опублікував фото, зроблені в Криму (Форос). На фото бачимо прилад, підпис до фотографії: “На роботі”.

Інші фото з цієї серії:

Будь-яка діяльність окупантів є незаконною, зокрема й розвідка та видобуток українських корисних копалин, тож підприємство, яке вчинило протизаконні дії, має бути включене в санкційний список.

У травні 2019 року в альбомі Бушмельова з’явилися фото, на яких він у новій літній формі ВМФ РФ, отже, він підписав контракт.

На відео з ютуб-каналу міністерства оборони Росії про посвячення в моряки-надводники на СКР “Сметливий” на хронометражі 1 хв. 55 сек. ідентифіковано двох моряків: Євгенія Батуріна та Андрія Приходька (ми додатково зберегли відео на випадок його видалення) .

Ось порівняння кадру з відео та фото з альбому Є. Батуріна. Батурін позначений червоним кольором, Приходько – зеленим.

Далі розповімо про кожного детальніше.

Євгеній Батурін

Євгеній Батурін (рос. – Евгений Батурин), 11.01.1992 р. н. Судячи з номерів машин у фотоальбомі та коментарів до фото, живе в Челябінській області, можливо, в м. Челябінськ (1, 2, 3). Нагороджений медаллю за окупацію Криму:

Андрій Приходько

Приходько Андрій Михайлович (рос. – Приходько Андрей Михайлович), 23.01.1991 р. н. Рідне місто – Сальськ, живе в Ростові-на-Дону. Навчався в школі №28 в с. Івановка Сальського району у 1997-2008 рр. Закінчив у 2013 році Азово-Чорноморський інженерний інститут, навчався на кафедрі технології обслуговування та ремонту машин агропромислового комплексу.

Впізнаний на відео міністерства оборони, знятому на борту СКР “Сметливий”. За участь в операції захоплення Криму нагороджений медаллю:

Також на відео МО РФ зафіксований командир корабля “Сметливий” у 2013-2016 роки, капітан 2-го рангу Зайцев Андрій Юрійович.

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