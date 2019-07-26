У пунктах пропуску на лінії розмежування очікують 280 авто

У контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил перебуває 280 автомобілів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Сьогодні зранку на в'їзд та виїзд знаходилась така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 30/60; "Мар’їнка" – 0/60; "Новотроїцьке" – 20/70; "Гнутове" – 20/20", - йдеться у повідомленні.

Упродовж минулої доби КПВВ перетнули 50 тисяч осіб та 5,6 тисячі транспортних засобів, додали у відомстві.

Фото: ДПСУ