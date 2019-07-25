Окупанти двічі порушили "хлібне перемир’я", один військовий поранений

Від початку доби режим сталого припинення вогню був двічі порушений із боку окупантів.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил.

"Від початку поточної доби Збройні Сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї. Противник відкривав вогонь по українських захисниках з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил: неподалік Причепилівки з напрямку Жолобка – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.

У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.

За минулу добу обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

Фото: ООС