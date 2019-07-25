Фахівцям таки вдалося сьогодні обстежити зруйнований міст у Станиці
Про це повідомляє у Facebook Станично-Луганська РДА, а також голова РДА Юрій Золкін.
«І от сталось диво. Наші спеціалісти повертаються з окупованої частини, які контролюють бойовики, де вони проводили обстеження мосту. Слава Богу, все добре. Вони цілі та неушкоджені», - коментує Золкін за кадром відео переходу на український бік наших фахівців.
Як повідомляв Укрінформ, учора бойовики не дозволили українським експертам перейти на окуповану частину мосту в Станиці Луганській, пригрозивши розцінити таку спробу як «агресію».
Так само, як і учора, сьогодні за процесом з боку окупантів спостерігала група телевізійних пропагандистів з Москви на чолі із чоловіком скандально відомої журналістки Скабєєвої.
Фото: twitter.com/ZelenskyyUa