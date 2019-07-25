Нова очільниця Моніторингової місії ООН з прав людини відвідає Донбас

Першою поїздкою нової голови Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільди Богнер стане відрядження в зону конфлікту на сході України.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті ООН в Україні.

"Я з нетерпінням чекаю на зустрічі з людьми з різних куточків України, аби вислухати їх та зрозуміти їхні проблеми. Одна з моїх перших робочих поїздок буде до зони конфлікту на сході", – сказала Богнер.

Як зазначається, 25 липня Матільда Богнер, юристка з 13-річним досвідом роботи в ООН, вступила на посаду Голови Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

Богнер вступила на посаду після того, як її попередниця, Фіона Фрейзер, завершила своє п’ятирічне перебування в Україні. Фрейзер продовжує працювати в Управлінні ООН з прав людини, в Афганістані.