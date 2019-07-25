У пунктах пропуску на Донбасі очікують 200 авто

У контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил перебуває 200 автомобілів.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

«Сьогодні зранку на в'їзд та виїзд знаходилась така кількість транспортних засобів: «Майорське» – 40/30; «Мар’їнка» – 0/0; «Новотроїцьке» – 20/70; «Гнутове» – 20/20», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що упродовж минулої доби через КПВВ прослідувало 46,8 тисячі осіб та 5,1 тисячі транспортних засобів.

Фото: ДПСУ