Окупанти порушили “хлібне перемир'я”, поранений військовий
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
“24 липня збройні формування Російської Федерації та її найманці дотримувалися сталого режиму припинення вогню”, - йдеться у повідомленні.
За минулу добу втрат з української сторони не зафіксовано.
Від початку поточної доби Збройні Сили України дотримуються сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил: неподалік Причепилівки – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.
У штабі повідомили, що в результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.
Фото: ООС