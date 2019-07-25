Окупанти порушили “хлібне перемир'я”, поранений військовий

У середу, 24 липня, російські окупаційні війська на Донбасі дотримувались режиму "тиші". Сьогодні окупанти обстріляли українські позиції з гранатометів та кулеметів.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“24 липня збройні формування Російської Федерації та її найманці дотримувалися сталого режиму припинення вогню”, - йдеться у повідомленні.

За минулу добу втрат з української сторони не зафіксовано.

Від початку поточної доби Збройні Сили України дотримуються сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил: неподалік Причепилівки – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.

У штабі повідомили, що в результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.

Фото: ООС