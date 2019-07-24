Уряд змінив порядок формування оборонного замовлення

Кабінет міністрів України ухвалив зміни до Порядку планування, формування, розміщення та коригування державного оборонного замовлення, а також здійснення контролю за його виконанням.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

"24 липня Кабінет міністрів України ухвалив розроблені Мінекономрозвитку зміни до Порядку планування, формування, розміщення та коригування державного оборонного замовлення, а також здійснення контролю за його виконанням", - йдеться у повідомленні.

Мета відповідного рішення - встановити прозорий і послідовний, поетапний процес розгляду, погодження і схвалення проекту основних показників державного оборонного замовлення Радою національної безпеки і оборони України (РНБО), профільним Комітетом Верховної Ради та іншими зацікавленими органами влади, що відповідатиме положенням законів “Про державне оборонне замовлення” та “Про національну безпеку України”.

Так, зокрема, схвалена урядом постанова передбачає, що відтепер проект основних показників оборонного замовлення Мінекономрозвитку буде направляти до РНБО для схвалення.

На наступному етапі, після схвалення РНБО, основні показники оборонного замовлення надходитимуть до уряду, який прийматиме рішення про їх затвердження, погодивши з профільним Комітетом Верховної Ради. Після цього уряд доводить основні показники оборонного замовлення до державних замовників, Мінфіну, Казначейства та інших заінтересованих центральних органів влади.

Урядова постанова також визначає, що коригування вже затверджених основних показників оборонного замовлення здійснюватиметься Кабінетом міністрів також за погодженням із профільним Комітетом Верховної Ради.

Очікується, що реалізація цього рішення вдосконалить і встановить чітку послідовність порядку схвалення, затвердження основних показників оборонного замовлення та внесення змін до них.