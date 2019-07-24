На Донбасі від початку доби — без порушень режиму "тиші"
Укрінформ
Від початку поточної доби ворог не порушував режиму "тиші".
Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Максим Праута.
"Від початку поточної доби ворог не порушував заборону на використання будь-якого озброєння. Наші військові дотримуються умов повного припинення вогню. Ситуація на лінії зіткнення перебуває під надійним контролем підрозділів Об’єднаних сил", - сказав він.
Крім того, Праута повідомив, що минулої доби втрат з нашої сторони не зафіксовано.
За даними розвідки Об’єднаних сил, 23 липня внаслідок підриву на вибуховому пристрої загинули троє окупантів, ще один зазнав поранень.