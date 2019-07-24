Російське командування провело ротацію військових на Донбасі

Командування ЗС Росії провело ротацію кадрового особового складу у з’єднаннях і частинах російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомив речник Міноборони Максим Праута.

"За результатами роботи комплексних комісій певну частину командного складу було усунуто з посад та повернено на територію РФ. Для окремих російських кадрових офіцерів участь у збройній агресії проти України стала "трампліном" для подальшого кар’єрного зростання. Зокрема, у липні на посаду командувача 49 армії (Ставрополь) Південного військового округу ЗС РФ призначений генерал-майор Зусько, який у 2014 році командував 1 АК (Донецьк) російсько-окупаційних військ", - сказав він.