У пунктах пропуску на лінії розмежування в чергах стоять 235 авто

У контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил перебуває 235 автомобілів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Сьогодні зранку на в'їзд та виїзд знаходилась така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 10/50; "Мар’їнка" – 0/70; "Новотроїцьке" – 15/60; "Гнутове" – 20/10", - йдеться у повідомленні.

Упродовж минулої доби лінію розмежування через КПВВ перетнули 46,6 тисячі осіб та 5,1 тисячі транспортних засобів, додали у відомстві.