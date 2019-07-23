Окупанти від початку доби один раз порушили "хлібне перемир'я"
Укрінформ
Від початку доби російські бойовики здійснили один обстріл позицій ЗСУ, чим порушили режим сталого припинення вогню.
Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил.
"Від початку поточної доби Збройні Сили України дотримуються сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
Зазначається що обстріл був здійснений в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Луганського з напрямку Нижнього Лозового.
Втрат з української сторони не зафіксовано.