Окупанти від початку доби один раз порушили

Окупанти від початку доби один раз порушили "хлібне перемир'я"

Укрінформ
Від початку доби російські бойовики здійснили один обстріл позицій ЗСУ, чим порушили режим сталого припинення вогню.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил.

"Від початку поточної доби Збройні Сили України дотримуються сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається що обстріл був здійснений в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Луганського з напрямку Нижнього Лозового.

Втрат з української сторони не зафіксовано.

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