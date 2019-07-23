Делегація ПА ОБСЄ відвідала Маріуполь
Про це повідомляється на сайті Парламентської Асамблеї ОБСЄ.
"Не можна допустити більше вбитих і поранених! Я закликаю суворо дотримуватися міжнародного гуманітарного права і демілітаризувати всі села", - заявив Кіріакос після відвідування КПВВ "Піщевик" та сіл, розташованих вздовж лінії фронту.
Голова комітету ПА ОБСЄ подякував Тристоронній контактній групі за сприяння у відновленні зобов’язань сторін конфлікту щодо безстрокового припинення вогню на сході України. За його словами, цивільні та військові органи влади мають відповідально віднестися до втілення цього режиму припинення вогню.
Іноземні депутати провели "круглий стіл" з правозахисниками в Донецькій області для обговорення найгостріших гуманітарних пріоритетів населення, що постраждало від конфлікту. Серед учасників - моніторингова місія ООН з прав людини в Україні, УВКБ ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста та представники декількох неурядових організацій та внутрішньо переміщених осіб.
Представники делегації ПА ОБСЄ нагадали, що два тижні тому організацією була прийнята Люксембурзька декларація. В ній ПА ОБСЄ закликала "припинити військові дії у Східній Україні, здійснити повне виведення великокаліберного озброєння всіма сторонами, негайно покласти край застосуванню протипіхотних мін та збільшити внесок у зусилля з розмінування, забезпечити деокупацію Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, виведення російських збройних сил з української території та всеосяжне врегулювання конфлікту на основі Мінських домовленостей, зокрема, визначених ними зобов’язань, які не були виконані Російською Федерацією".