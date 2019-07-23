Делегація ПА ОБСЄ відвідала Маріуполь

Голова комітету із демократії, прав людини та гуманітарних питань ПА ОБСЄ Кіріакос Хаджіяні разом з депутатом Маргарет Кінер Неллен відвідали 22 липня Маріуполь, де провели низку зустрічей і закликали дотримуватися режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляється на сайті Парламентської Асамблеї ОБСЄ.

"Не можна допустити більше вбитих і поранених! Я закликаю суворо дотримуватися міжнародного гуманітарного права і демілітаризувати всі села", - заявив Кіріакос після відвідування КПВВ "Піщевик" та сіл, розташованих вздовж лінії фронту.

Голова комітету ПА ОБСЄ подякував Тристоронній контактній групі за сприяння у відновленні зобов’язань сторін конфлікту щодо безстрокового припинення вогню на сході України. За його словами, цивільні та військові органи влади мають відповідально віднестися до втілення цього режиму припинення вогню.

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Іноземні депутати провели "круглий стіл" з правозахисниками в Донецькій області для обговорення найгостріших гуманітарних пріоритетів населення, що постраждало від конфлікту. Серед учасників - моніторингова місія ООН з прав людини в Україні, УВКБ ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста та представники декількох неурядових організацій та внутрішньо переміщених осіб.

Представники делегації ПА ОБСЄ нагадали, що два тижні тому організацією була прийнята Люксембурзька декларація. В ній ПА ОБСЄ закликала "припинити військові дії у Східній Україні, здійснити повне виведення великокаліберного озброєння всіма сторонами, негайно покласти край застосуванню протипіхотних мін та збільшити внесок у зусилля з розмінування, забезпечити деокупацію Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, виведення російських збройних сил з української території та всеосяжне врегулювання конфлікту на основі Мінських домовленостей, зокрема, визначених ними зобов’язань, які не були виконані Російською Федерацією".