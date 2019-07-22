Штаб ООС назвав імена двох бійців, які підірвалися у Щасті

У штабі Об'єднаних сил назвали імена двох бійців, які загинули напередодні, підірвавшись на вибухівці в районі Щастя: це військовослужбовці повітрянодесантної бригади Семен Румігін та Нікіта Скітченко.

Про це повідомляє у Facebook штаб ООС.

"21 липня від поранень, отриманих внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника, в районі населеного пункту Щастя загинули військовослужбовці повітрянодесантної бригади солдат Семен Румігін та солдат Нікіта Скітченко. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблих військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 21 липня під час висування на спостережний пост взводного опорного пункту в районі населеного пункту Щастя два військовослужбовці підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника. Внаслідок вибуху ці бійці отримали поранення, несумісні з життям, і померли на місці підриву.

Ще двоє військовослужбовців отримали поранення, їх евакуювали до міської лікарні. Повідомлялося, що стан їхнього здоров'я – задовільний.