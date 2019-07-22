На Донбасі військові підірвалися на міні, двоє загиблих

За минулу добу окупанти один раз відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“21 липня збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з озброєння БМП та великокаліберних кулеметів”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 1 раз: в районі населеного пункту Хутір Вільний – з озброєння БМП та великокаліберного кулемету.

У штабі повідомили, що в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника, два військовослужбовці загинули та два отримали поранення.

“Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню”, - наголошують військові.