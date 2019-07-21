Роботу пункту пропуску "Майорське" відновили — вибухівку не знайшли

У КПВВ "Майорське" не знайшли вибухонебезпечних предметів, пропуск осіб повністю відновлено.

Про це повідомляє пресслужба операції Об'єднаних сил у Facebook.

"Станом на 09.35 територію КПВВ, адміністративні будівлі та прилеглу місцевість повністю обстежено групою розмінування ДСНС за допомогою спеціальних технічних засобів і службових собак, що навчені на пошук вибухівки. Будь-яких небезпечних предметів не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, пропуск осіб і транспортних засобів повністю відновлено.

"Підрозділами Держприкордонслужби зі складу Об’єднаних сил посилено заходи служби в КПВВ. Залучено додаткові прикордонні наряди з перевірки паспортних документів і огляду транспортних засобів з метою пришвидшення оформлення осіб, що накопичились за час перевірки території КПВВ", - додали у пресслужбі.

Наразі усі КПВВ на лінії розмежування працюють згідно з літнім графіком роботи у штатному режимі.

Як повідомляв Укрінформ, о 06.45 до служби Національної поліції надійшло анонімне повідомлення про мінування КПВВ "Майорське".