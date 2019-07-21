Майже 30 танків зникли з місця зберігання в ОРЛО - спостерігачі

Місія ОБСЄ зафіксувала відсутність 29 танків, а також шести гаубиць і дев'яти мінометів у постійному місці зберігання озброєння в окупованих районах Луганської області.

Про це повідомляється в опублікованому в суботу звіті СММ ОБСЄ.

"19 липня СММ констатувала, що 29 танків (Т-64 — 18 од., Т-72 — 11 од.), 4 буксируваних гаубиць (Д-30 "Жаба", 122 мм), 2 самохідних гаубиць (2С1) та 9 мінометів (82 мм) і далі бракувало", - йдеться звіті.

Поруч із цим, 19 липня спостерігачі зафіксували десять танків (Т-64) і три самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм) на полігоні біля н. п. Круглик (31 км на південний захід від Луганська) – все це було розміщено за лініями відведення, але поза межами виділених місць зберігання озброєння.