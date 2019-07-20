На Донбасі окупанти дев’ять разів порушили "тишу", поранений боєць

Від початку поточної доби ворог дев’ять разів порушив режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці прес-центр штабу ООС.

"Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Гранітного з напрямку Нової Мар'ївки – зі стрілецької зброї; біля Лебединського з напрямку Саханки – з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї; неподалік Пісків із напрямку Спартака – з міномета калібру 82 мм та підствольного гранатомета.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил: двічі околиці Щастя з напрямку Обозного – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; у районі населеного пункту Артема з напрямку Обозного – з великокаліберного кулемета; тричі біля Новолуганського: з напрямку Горлівки – з артилерійської системи калібру 122 мм та двічі з напрямку Доломітного – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців українські підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.