Армійці перевіряють дані про війська РФ у білоруській частині Чорнобильської зони

Українські військові перевіряють інформацію користувачів соцмереж щодо імовірної наявності військ РФ у білоруській частині Чорнобильської зони.

Про це повідомляє пресслужба 61-ї окремої піхотної єгерської бригади у Facebook.

"В соціальній мережі Фейсбук шириться інформація про наявність поблизу україно-білоруського кордону на білоруській частині Чернобильської зони відчуження російських військ. Про наявність зазначеної інформації вже доведено до командування всіх рівнів", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим у пресслужбі 61 опєбр наголошують, що "на даний час факт присутності російських військ біля північного кордону України на білоруській частині Чорнобильської зони відчуження вже перевіряється".

Якщо такий факт підтвердиться "61 опєбр готова за лічені години приступити до оборони України на вказаній ділянці україно-білоруського кордону та дати гідну відсіч агресору", - наголошують у бригаді.

Раніше у Facebook з’явилося повідомлення про те, що в білоруській частині Чорнобильській зони нібито зараз повно солдатів і техніки армії РФ. Автор, з посиланням на дані місцевих мешканців стверджує, що "росіяни тренуються "ламати" кордон України. Нібито йдуть військові навчання з бронетехнікою і навіть авіацією.