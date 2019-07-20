Вандали розмалювали автобус у Станиці

Невідомі вандали з окупованої частини Луганщини «прикрасили» автобус, що перевозить людей від КПВВ «Станиця Луганська» і зруйнованим мостом через Сіверський Донець, абревіатурою «ЛНР».

Про це на свої сторінці в Facebook повідомив заступник голови Луганської обласної державної адміністрації Юрій Клименко.

Ось і перша провокація: прибічники «русского мира» розмалювали фарбою панель багажного відділення автобуса, який перевозить літніх людей від мосту до КПВВ «Станиця Луганська», а в салоні влаштували безлад, розклеїли листівки провокаційного змісту. На щастя, поки що не знайшли «жертву українських карателів», яка кинеться під колеса», - написав Клименко.

Автобус швидко відмили і очистили від провокаційних написів, з самого ранку транспортний засіб вже працює на маршруті КПВВ Станиця Луганська.

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«Скажіть, кому стане краще, якщо транспортний засіб не буде працювати у «сірій зоні»? Шановні наші земляки з «того боку», Ви самі маєте контролювати ситуацію та виявляти провокаторів, адже це вам ходити пішки майже кілометр у будь-яку погоду», - додав Клименко.

Фото: Юрій Клименко, Фейсбук