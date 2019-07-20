Окупанти гатять зі 122 калібру та мінометів, поранений боєць

Один український військовослужбовець зазнав поранення у зоні ООС від початку поточної доби.

Про це заявив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк у суботу на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Щодо ситуації на лінії бойового зіткнення 20 липня... За наявною інформацією, від початку поточної доби отримав поранення один наш захисник. Його евакуйовано до медичного закладу”, - зазначив Гуцуляк.

За його словами, від початку поточної доби російсько-окупаційні війська здійснили сім прицільних обстрілів позицій українських захисників.

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“У районі населеного пункту Щастя окупанти застосували міномет калібру 82 мм, гранатомети та великокаліберні кулемети. Також з великокаліберних кулеметів противник порушував режим тиші поблизу сіл Нижньотепле, Артема та Лебединське, зі стрілецької зброї — в районі Гранітного. З напрямку від окупованої Горлівки ворог здійснив по наших оборонцях Новолуганського з 08.10 5 пострілів з артилерії калібру 122 мм, а з близько 12.00 від селища Доломітне випустив 5 мін 82-го калібру”, - уточнив речник Міноборони.

Фото: ООС